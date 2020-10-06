Аксиома - Израиль снимает лучшие в мире шпионские сериалы. Почему так получается - вопрос, скорее, риторический, но вот факт: вслед за блистательными "Военнопленными" и брутальной "Фаудой" весь мир теперь заворожённо смотрит шоу Apple TV+ "Тегеран", изготовленный по проверенным лекалам самого высокого качества.

Начинается он вполне типично для ближневосточного кино про разведку: в столицу Ирана инкогнито прилетает сотрудница "Моссада" Тамар, которой предстоит выполнить не очень-то сложную по своим ультрапрофессиональным меркам задачу. Вот только в процессе возникают непредвиденные сложности. Следует осечка, усугубленная фатальными совпадениями. И пускай такой сценарий по правдоподобности граничит с каким-нибудь скандинавским нуаром (в том смысле, что сеттинг-то абсолютно реальный, а вот концентрация мрака и неудач - на грани фантастики), дальнейшие события не позволят вам ни на минуту оторваться от экрана.

Причин тому несколько. Первая - наиболее очевидная - сугубо жанровые успехи "Тегерана": он сходу взвинчивает темп до максимальных отметок и вовсе не собирается его сбавлять, помещает своих персонажей в постоянный цейтнот, не скупится на эффектные твисты. И придумывает для главной героини (замечательная Нив Султан) испытания одно другого драматичнее - от череды переодеваний в стиле Хитмэна до неожиданного столкновения с агрессивными фанатиками и опаснейшего проникновения на крупный энергетический объект.

Причина номер два - продуманный до мелочей колорит: раскалённый жгучим солнцем фон псевдоиранских пейзажей (ну да, почти все они на самом деле греческие, но кого это волнует?), пряная персидская эстетика с коврами и мечетями, впечатляющий этнотронный саундтрек и динамичная операторские пируэты заставляют остросюжетные "кошки-мышки" с Корпусом Стражей Исламской Революции играть дополнительными красками. Наконец, третье - "серая мораль", отточенная шоураннером Моше Зондером ещё в той же "Фауде".

КСИР - суровые, жёсткие, бескопромиссные ребята, однако у них есть чёткие принципы по защите своей страны от внешней угрозы, равно как есть представления о дозволенном и недозволенном и своеобразное благородство. "Моссад" в свою очередь не чурается постоянно переступать черту, запросто пуская в расход завербованных им зарубежных связных - особенно переставших приносить сиюминутную пользу. А лично Тамар, мягко говоря, не лишена слабостей, порой позволяет эмоциям взять верх на разумом и в принципе не похожа на идеальную машину для диверсий.

Всё это стремительно приводит к наслоению интриг, хитросплетению шантажа, взаимным похищениям гражданских, кровавым издержкам агентурной работы, чудовищным ошибкам, гнусным предательствам - и в сочетании перечисленного выглядит не столько пафосной агиткой во славу всесильных спецслужб, сколько горьким - едва ли не миротворческим - высказыванием на тему бесконечного противостояния. Вражды, в которой у каждой стороны своя правда, своя объективность и свои поводы для мучительной рефлексии, будь она политической, религиозной или чисто человеческой.

Ну а пресловутый саспенс здесь сконцентрирован до того плотно, что даже излишне выпуклые художественные условности - вроде странненькой интернациональной лав-стори или неловких попыток поддержать так называемую "иранскую оппозицию" - запросто сходят "Тегерану" с рук. Один нюанс: будьте заранее готовы к завершению первого сезона совершенно бесстыдным клиффхэнгером - на самом интересном месте.

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