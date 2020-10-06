Toyota и Nissan потребуют компенсацию от Британии за Brexit

Японские автомобильные компании Toyota и Nissan намерены требовать от правительства Британии компенсации дополнительных затрат на таможенное оформление импортируемых в Евросоюз автомобилей, если Лондон не сумеет в Brexit договориться с Брюсселем о специальных таможенных условиях, информирует издание Nikkei.

Формально Британия прекратила членство в Европейском союзе в феврале, но весь нынешний год объявлен переходным периодом, на который правило свободного перемещения грузов распространяется без ограничений.

После нового года импортируемые из Британии в ЕС автомобили будут проходить процедуру таможенного оформления, включая оплату 10-процентной пошлины, если сторонами не будет условлен иной порядок грузооборота. Переговоры по вопросу продолжаются, исход их пока не ясен. Комментируя ход переговоров, премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон отмечал, что предпочел бы достижения соглашения, однако подчеркнул, что приемлемым для Британии является и работа с ЕС по общим правилам.

Решимости Лондона не разделяют Toyota и Nissan, имеющие автомобильные производства в Британии, ориентированные на европейский рынок. Toyota выпускает хэтчбеки и универсалы Corolla в Бернастоне. Завод Nissan в Сандерленде производит электромобили Leaf, кроссоверы Qashqai и Juke.