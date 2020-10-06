Трамп заявил о готовности к дебатам с Байденом

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять участие в дебатах со своим соперником на предстоящих в ноябре выборах Джо Байденом. Это подтвердил представитель штаба Трампа Тим Мертау.

"Да, президент намерен провести дебаты", - передает РИА Новости слова Мертау.

Напомним, что сейчас президент США находится на лечении после заражения коронавирусом и планирует выписаться в ближайшие часы.

Сам Байден подтвердил готовность к дебатам с Трампом, оговорив лишь при этом обязательную для коронавируса дистанцию между собеседниками.

"Если медики скажут, что это безопасно и что дистанция безопасная, тогда хорошо. Я сделаю все, что эксперты посчитают целесообразным", - передает "Интерфакс" слова кандидата от демократов.

Дебаты, напомним, намечены на 15 ноября.