Трамп заявил о скором возвращении к предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее был выявлен коронавирус, в скором времени вернется к участию в предвыборной кампании. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter, отметив, что "лживые СМИ показывают только лживые опросы общественного мнения".

Это сообщение он опубликовал за несколько минут до того, как покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где проходил лечение, и отправился в Белый дом. Сейчас Трамп уже находится в своей резиденции, пишет ТАСС.

Лечащий врач президента Шон Конли рассказал журналистам, что глава государства не оказывал никакого давления на медиков для ускорения выписки из больницы. "Президент был потрясающим пациентом", - подчеркнул Конли.

Ранее газета The Wall Street Journal и телекомпания NBC провели опрос, согласно которому, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден на 14% опережает республиканца Трампа.