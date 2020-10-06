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06.10.2020 03:10
Рубрика: В мире

Трамп заявил о скором возвращении к предвыборной кампании

Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее был выявлен коронавирус, в скором времени вернется к участию в предвыборной кампании. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter, отметив, что "лживые СМИ показывают только лживые опросы общественного мнения".

Фото: Иван Лексунин/РГ
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Это сообщение он опубликовал за несколько минут до того, как покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где проходил лечение, и отправился в Белый дом. Сейчас Трамп уже находится в своей резиденции, пишет ТАСС.

Лечащий врач президента Шон Конли рассказал журналистам, что глава государства не оказывал никакого давления на медиков для ускорения выписки из больницы. "Президент был потрясающим пациентом", - подчеркнул Конли.

Ранее газета The Wall Street Journal и телекомпания NBC провели опрос, согласно которому, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден на 14% опережает республиканца Трампа.

В мире США Выборы президента США-2020 Пандемия коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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