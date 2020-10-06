В Бишкеке загорелось здание парламента страны

Пожар вспыхнул в захваченном во вторник демонстрантами здании парламента в Бишкеке, где также расположена администрация главы государства.

Возгорание зафиксировано в одном из кабинетов на четвертом этаже, передает ТАСС с места события. Отмечается, что именно в этом крыле находятся рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа.

Ранее сообщалось, что протестующие освободили из СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством Государственного комитета национальной безопасности.

Напомним, в понедельник в Бишкеке начался митинг несогласных с итогами выборов депутатов. Как сообщили в МВД Киргизии, участники нарушали общественный порядок: пытались сломать железные ворота забора, огораживающего здание парламента, бросали камни. Милиционеры были вынуждены разгонять митинг.