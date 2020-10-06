В российском МИД надеются на разрешение кризиса в Киргизии

На Смоленской площади прокомментировали беспорядки в Бишкеке, которые продолжаются после парламентских выборов в Киргизии 4 октября. В МИД РФ надеются, что ситуация как можно скорее вернется в мирное русло.

В Москве выразили сожаление, что акции протестов переросли в столкновения с правоохранителями, захват госучреждений, появлению жертв и пострадавших. При этом Россия заинтересована во внутриполитической стабильности в республике, которая выступает стратегическим партнером Москвы, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД. В дипведомстве рассчитывают, что политический кризис в Киргизии разрешится мирным путем и ненасильственно, а все политические силы проявят ответственность.