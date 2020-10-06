Протестующие в Киргизии захватили ряд госучреждений

Минувшая ночь в Бишкеке прошла под звуки канонады - взрывы светошумовых гранат и других спецсредств, которыми силовики пытались разогнать участников беспорядков, начавшихся поздним вечером. В столкновениях пострадали не менее ста человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Большая часть раненых госпитализирована. Медики сообщают о нападениях на бригады скорой помощи.

К утру протестующим удалось захватить здание, в котором располагается парламент и администрация президента, а затем освободить из мест заключения несколько политиков, находящихся под стражей по обвинению в коррупции. Среди них оказался и экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

На данный момент представители протестующих формируют параллельные органы власти. В первую очередь - руководство силовых структур. Руководство столичной милицией принял на себя бывший замглавы МВД Курсан Асанов, которого освободили от должности в прошлом году после того, как он договорился Алмазбека Атамбаева сдаться сотрудникам правопорядка, пытавшихся его арестовать. Задержание Атамбаева привело, напомним, к массовым беспорядкам, которые, впрочем, властям удалось погасить.

По словам одного из лидеров протестующих - Алмамбета Шыкмаматова, объявившего себя и.о. генпрокурора Киргизии, основным требованием оппозиции была отмена итогов выборов и она исполнена.

Оппозиционеры объявили о формировании нового состава Совета безопасности республики. Какие он примет решения, пока не ясно. Также пока не понятно, какие действия намерены совершить действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и его сторонники.