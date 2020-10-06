В Сирии стартовал первый после войны международный велопробег

В Сирии проходит велопробег, в котором участвуют более 160 велосипедистов из разных стран - Ливана, Туниса, Палестины и России. Соревнование решили проводить в Латакии, так как это одно из самых безопасных и живописных мест республики.

Велопробег состоит из нескольких этапов. Шестого октября спортсменам предстоит преодолеть около 50 километров по горам. Велосипедисты высадят деревья в тех местах, где недавно горели леса. До войны пробег проводился раз в два года.

В нем участвовали сотни спортсменов со всего мира, напоминает ТАСС.