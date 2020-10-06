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Рубрика: В мире

В США за сто долларов можно купить монету "Трамп побеждает COVID"

Текст: Максим Макарычев
Фото: SAUL LOEB Фото: SAUL LOEB
Фото: SAUL LOEB

Монеты за 100 долларов "Трамп побеждает COVID" появились на веб-сайте "Сувенирной лавки Белого дома". Монета является частью серии, разработанной Энтони Джаннини, владельцем магазина, не связанного с американской администрацией.

Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Он описал монету как последнюю в серии, иллюстрирующей "приход к власти президента Трампа и поражение смертоносного пандемического вируса COVID". "Когда мы услышали печальные новости о положительном результате теста президента Трампа, мы снова обрели веру и молились, но мы знали, что наш президент найдет способ нокаутировать вирус в начале этой битвы", - написал Джаннини, которого цитирует USA Today. Памятная монета поступила в продажу еще до выписки президента из больницы.

Напомним, что в понедельник Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где находился с пятницы. Президент США поднял кулак, покидая военный госпиталь, а затем подошел к своей машине и поднял большой палец вверх. Затем его отвезли на вертолет Marine One, чтобы доставить в Белый дом. "Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни", - написал Трамп, добавив о себе в третьем лице: "при администрации Трампа мы разработали действительно отличные лекарства и знания". "Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!", - пояснил американский президент.

Между тем, появившись в Белом доме, Трамп, несмотря на рекомендации врачей, снова снял маску. В медицинской команде Трампа заявили, что президент находится на пути к выздоровлению, у него не было температуры в течение 72 часов, а также зафиксирован нормальный уровень кислорода и он может продолжать лечение в своей резиденции.

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