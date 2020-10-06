Весь тираж электромобилей Polestar 2 отозван из-за дефектов

Шведско-китайский производитель электромобилей Polestar, входящий в группу компаний Volvo Cars, объявил кампанию по отзыву всех произведенных хэтчбеков Polestar 2 для устранения заводских дефектов.

Проблемы электромобиля связаны с системой питания. Отзывной кампании предшествовал ряд случаев, когда у электромобилей внезапно без видимых причин пропадала тяга. Органы управления оставались исправными и поэтому, к счастью, аварий не происходило. Но все поездки на неисправных Polestar 2 продолжались только на эвакуаторе и только на сервисные станции.

Таким образом отзывная кампания охватывает около 2200 электромобилей, проданных в основном на севере Европы.

Производство среднеразмерных лифтбеков Polestar 2 стартовало нынешней весной в Китае. Автомобиль спроектирован в инженерно-техническом центре Geely в Гетеборге и базируется на модульной платформе CMA, общей с кроссовером Volvo XC40 и автомобилями Lynk & Co. Ближайшим аналогом Polestar 2 является Tesla Model 3, однако Polestar позиционируется как премиум-бренд и розничные цены на Polestar 2 примерно на треть выше.