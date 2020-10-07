Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.10.2020 12:55
Рубрика: Охрана порядка

Колокольцев призвал лишать водительских прав злостных нарушителей ПДД

Текст: Иван Петров
МВД России выступает за увеличение штрафов, предусмотренных за повторные нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Существующий штраф в 100 рублей за некоторые из них министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев назвал анахронизмом, от которого давно пора избавиться.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

"Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, а то и сотни раз в год нарушает ПДД, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", - сказал, выступая в среду в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации Владимир Колокольцев.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Водителей оперативных служб предложили не штрафовать за нарушения ПДД

"Наша позиция проста и прозрачна: при повторном нарушении необходимо ужесточать и увеличивать штрафные санкции, - заявил глава МВД России. - Величина штрафа в размере 100 рублей - это уже какой-то анахронизм, от которого необходимо избавляться. Это скорее не штраф, а мера предупреждения".

При этом правонарушения, которые совершены автолюбителями впервые, по мнению главного полицейского страны, не должны наказываться особо строго. По его словам, в этом случае и вовсе не стоит привлекать к ответственности и устанавливать высокие суммы штрафов, а достаточно ограничиться предупреждением.

Ужесточения, по словам Владимира Колокольцева, необходимы в отношении нарушений, которые напрямую касаются общественной безопасности и которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью. "Конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать. Например, в области безопасности движения", - сказал министр.

#ПДД