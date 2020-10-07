Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский выпущен под залог

Бывший полицейский Дерек Шовин, который обвиняется в убийстве чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпущен из тюрьмы под залог в 1 миллион долларов, сообщают американские СМИ.

В июне под залог 750 тысяч долларов был освобожден Ту Тао, еще один полицейский, также принимавший участие в задержании Флойда.

Задержание 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая закончилось его смертью при не до конца выясненных обстоятельствах. По одной версии, полицейский Шовин применил избыточную силу, прижав коленом голову Флойда, из-за чего тот не мог дышать и скончался от асфиксии. По другой - Флойд находился под воздействием большого количества наркотика, и удушье было вызвано именно этим фактором.

Смерть Флойда послужила поводом для массовых выступлений и погромов во многих городах США под лозунгом #BlackLivesMatter (Жизни черных имеют значение).