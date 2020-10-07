Opel представил обновленный кроссовер Crossland. Ждем в России

Компания Opel опубликовала первые фото нового поколения Crossland, который примерил Vizor-фейс, дебютировавший на новом Mokka, и лишился приставки X в названии.

Передняя часть автомобиля получила "маску" Vizor, которая объединяет фары и решётку радиатора. Этот элемент появится на всех новых моделях марки. Задняя часть практически не изменилась в ходе рестайлинга: на крышке багажника теперь есть чёрная вставка, призванная сделать автомобиль шире визуально, на которой разместили логотип марки, на крышке багажника написали название модели и чуть подретушировали бампер, сделав диффузор более выразительным.

В списке вариантов отделки появилась новая - Opel Crossland GS Line+, которую отличают чёрные 17-дюймовые колёсные диски и крыша, красная окантовка линии остекления, рейлинги на крыше в стандартной комплектации, LED-оптика и эргономичные сиденья водителя и пассажира.

Opel Crossland будет ехать по-другому благодаря новым амортизаторам и пружинам, изменённым настройкам подвески. У рулевой колонки появился новый промежуточный вал, который призван обеспечить более "острую" реакцию.

Фото: Пресс-служба Opel.

Opel Crossland будет предложен с атмосферным двигателем 1.2 литра мощностью 83 л.с. и его турбоверсией, представленной в двух вариантах форсировки - 110 и 130 л.с. Базовый мотор агрегатируется 5-ступенчатой МКП, для других положена "шестиступка", кроссовер со 130-сильным двигателем можно заказать с "автоматом".

Полного привода у кроссовера нет, но он оснащён системой контроля тяги IntelliGrip с пятью режимами работы.

Кроссовер предложит мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном в топовых версиях, проекционный дисплей, светодиодную адаптивную оптику, камеру заднего вида, систему предупреждения столкновений с функциями экстренного торможения и распознавания пешеходов, системы контроля усталости водителя и мониторинга "слепых" зон, автоматический ассистент парковки.

В российском представительстве Opel сообщили, что в России модель появится в продаже в 2021 году. В настоящее время модельный ряд марки в нашей стране представлен кроссовером Grandland X, пассажирским вэном Zafira Life и фургоном Opel Vivaro.