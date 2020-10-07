Ответственное за вытрезвители ведомство определят к ноябрю

Ведомство, координирующее в стране работу медицинских вытрезвителей, будет определено до ноября текущего года. Об этом в среду на заседании Совета Федерации сообщил министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

По его словам, согласно принятому решению ведомство, которое будет координировать эту работу, поручено определить до ноября. Так министр ответил на соответствующий вопрос одного из сенаторов.

При этом Колокольцев отметил, что МВД все равно, какое ведомство будет заниматься вытрезвителями. "При этом на федеральном уровне должен быть координатор такой деятельности", - уточнил министр.

Колокольцев напомнил, что в настоящее время работой медвытрезвителей занимаются местные власти. Подобные учреждения работают в 12 регионах страны.

В свое время деятельность вытрезвителей курировали сначала МВД, затем Минздрав. Государственные вытрезвители были упразднены в России в 2012 году. В ряде регионов России вытрезвители возрождены на базе общественных или коммерческих организаций.

Летом этого года сообщалось, что Госдума одобрила законопроект, наделяющий полицию правом доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.