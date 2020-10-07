Подорожание запчастей не изменило стоимости полисов ОСАГО

Резкое подорожание запчастей не привело к росту цен на ОСАГО в сентябре. Как считают страховщики, цены держит конкуренция между компаниями за выгодных, безубыточных клиентов.

По данным Российского союза автостраховщиков, в сентябре 2020 года, когда начало действовать новое указание Банка России о тарифах на ОСАГО, средняя цена полиса обязательной "автогражданки" для автомобилей физических лиц осталась практически на том же уровне, на котором она была годом ранее. Если в сентябре прошлого года она составляла 5409 рублей, то в сентябре нынешнего она отмечена на уровне 5437 рублей. И это при том что резкий рост валютного курса привел к росту стоимости корзины запчастей на 23 процента, что, в свою очередь, дает увеличение средней выплаты по ОСАГО на 14 процентов, сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

- Можно констатировать, что пока возросшая стоимость запчастей, повлекшая за собой рост выплат, не привела к росту цены обязательной "автогражданки" для автовладельцев, - пояснил Игорь Юргенс. - Причина заключается в возросшей ценовой конкуренции между страховыми компаниями за безаварийных водителей. А доля таких положительных водителей составляет около 80 процентов. Снижение стоимости полиса для них стало возможным благодаря вступившим в силу поправкам в закон об ОСАГО и указанию Центробанка о тарифах.

Он также отметил, что в 34 регионах в сентябре зафиксировано даже снижение средней стоимости полисов ОСАГО. И оно отмечено не только в регионах, где страховое мошенничество стремится к нулю. Такие регионы, по градации страховщиков, находятся в так называемой "зеленой" зоне. Но снижение отмечено и в регионах, которые обычно занимают верхние строчки в "красной" зоне - там, где страховое мошенничество процветает.

- Такой парадоксальный результат объясняется довольно просто, - поясняет Игорь Юргенс. - С 5 сентября у страховых компаний появился инструмент, позволяющий сделать цену полиса ОСАГО индивидуальной для каждого автовладельца. Такая цена гораздо меньше привязывается к территории, где он проживает. В регионах с высоким уровнем страхового мошенничества много безубыточных автовладельцев, и они теперь получают свой законный пониженный тариф по ОСАГО. А вот давать достаточно высокую цену на ОСАГО по-настоящему убыточным автовладельцам тарифы по "автогражданке" не позволяют. Поэтому "красный" регион оказывается в лидерах по снижению средней стоимости полисов ОСАГО.

Напомним, что ранее, когда были озвучены данные о ценах на запчасти в справочниках их средней стоимости, говорилось, что для некоторых марок и моделей, для которых эти цены сильно выросли, страховщики в рамках коридора, установленного Центробанком, могут поднять тариф. Но этого пока не происходит.