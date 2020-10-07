На тушение боеприпасов под Рязанью направят роботов

Для тушения пожара на складах боеприпасов в Рязанской области планируется направить саперов МЧС и роботов из института противопожарной обороны.

- Пиротехники центра "Лидер" и специалисты института МЧС готовы к выезду в Рязанскую область, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Также подготовлены к работе два пожарных вертолета.

Еще три Ми-8 - армейских, с водосливными устройствами на пять тонн каждое, - готовы к вылету в Рязань с аэродромов Западного военного округа. Минобороны сообщило о переброске в Рязань четырех самолетов Ил-76, оборудованных для тушения пожаров.

Пожар на военных складах близ Желтухино пока не локализован, взрывы происходят с интервалом в 10 секунд и чаще. Эвакуированы 14 населенных пунктов в радиусе пяти километров от места ЧП