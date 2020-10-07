Взрывы на складе боеприпасов под Рязанью происходят каждые 10 секунд

Боеприпасы на охваченном пожаром военном складе под Рязанью взрываются с интервалом в 10 секунд.

- Пожар не локализован, огонь распространяется по складам. Взрывы раздаются каждые 10 секунд, происходит это в течение часа, - рассказал ТАСС источник в оперативных службах региона.

Разлетающиеся осколки повредили дома в соседних населенных пунктов, началась эвакуация 10 населенных пунктов в радиусе пяти километров. К складу направлен пожарный поезд МЧС, Минобороны готово направить в район пожара вертолеты.

- В готовности к вылету находятся три Ми-8 с водосливными устройствами, - рассказали в штабе Западного военного округа. В тушении задействованы два пожарных танка, две бронированных пожарных машины, пять обычных пожарных машин и порядка 70 военнослужащих.