Прокурор Москвы подал иск из-за доступа к фильму "Беслан" на YouTube

В Таганский суд Москвы поступил иск прокурора столицы к компании Google: с требованием снять ограничения, наложенные YouTube на просмотр фильма "Беслан". Сегодня этот фильм заблокирован на видеохостинге.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гринчук, "прокурор города Москвы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями об обязании восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу и отключения предупреждений о содержании".

По ее словам, досудебная подготовка по иску назначена на 8 октября. Роскомнадзор еще во вторник сообщил, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина".

Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в нашей стране российское законодательство по распространению информации. Российское законодательство запрещает цензуру. Как сообщило ведомство, на YouTube фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации.

В пресс-службе компании пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Но если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения. Примеры таких случаев - новостные репортажи или документальные фильмы.