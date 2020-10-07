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07.10.2020 22:39
Рубрика: Спорт

Роспотребнадзор подал в суд на "Спартак" за нарушения в матче с "Зенитом"

Текст: Максим Домчев
Управление Роспотребнадзора по Москве направило в суд документы по поводу нарушений на стадионе во время матча "Спартак" - "Зенит".

В минувшую субботу в Тушине прошел матч 10-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом". В СМИ появилась информация о том, что хозяева стадиона не соблюдали разрешенное количество зрителей на матче. Как сообщает Роспотребнадзор по Москве, разрешенная квота для болельщиков не была превышена - на матче было 20 700 болельщиков.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Однако, несмотря на все мероприятия, проведенные организаторами матча накануне, в день игры были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча, как болельщиками команд "Спартака", так и "Зенита". За необеспечение выполнения требований, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, в том числе использования болельщиками медицинских масок и перчаток и соблюдения социальной дистанции, в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и регистрации среди молодежи преимущественно бессимптомных форм, специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г.Москве в СЗАО возбуждено административное расследование", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По его итогам 7 октября на генерального директора и юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, и административные материалы направлены в Тушинский районный суд.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Данная статья предусматривает административное наказание должностных лиц от 50 000 до 150 000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток", - говорится в сообщении.

Однако не на всех стадионах происходит подобное. В ведомстве отметили, что во время матча чемпионата КХЛ ЦСКА - "Динамо" все необходимые меры по социальному дистанцированию и профилактики были выполнены.

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