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07.10.2020 11:25
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье закрыт нелегальный дом престарелых

Текст: Иван Егоров

В Красногорске по иску прокуратуры суд прекратил деятельность очередного частного дома престарелых, который оказывал социальные услуги пожилым людям с нарушениями требований закона.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Московской области, установлено, что круглосуточный пансион ООО "Лечебно-восстановительный центр "Дерево жизни" оказывал социальные и медицинские услуги более 20 престарелым гражданам в возрасте от 55 до 96 лет, которые постоянно проживали в нем.

В то же время, проверка прокуратуры Красногорска показала, что организация не имела лицензии на оказание медицинских услуг.

Кроме того, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил.

По результатам прокуратура обратилась в Красногорский городской суд с исковым заявлением о прекращении деятельности по предоставлению социальных услуг по размещению лиц престарелого возраста в жилом помещении.

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Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Как отметили в прокуратуре области в настоящее время незаконная деятельность центра престарелых прекращена. Надо сказать, что это не единичный случай незаконной работы частников со стариками в Подмосковье.

"РГ" подробно писала о том, что подобные услуги зачастую смертельно опасны для стариков и эта проблема требует не только постоянного прокурорского контроля, но и изменений на законодательном уровне.

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