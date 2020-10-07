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07.10.2020 23:57
Рубрика: Общество

Видео: Пассажиры отказались ехать в автобусе с людьми без масок

Текст: Сергей Бабкин

В Сети набирает популярность ролик из подмосковной маршрутки. Пассажиры отказались ехать вместе с мужчинами, которые не надели маски.

Посетителей московских ТЦ без масок оштрафуют

По данным очевидцев, это произошло в Химках. На кадрах запечатлена часть скандала. Пассажиры потребовали от "ковид-нигилистов" надеть маски и пригрозили жалобами водителю. Чем закончился этот эпизод, не сообщается. Однако под роликом образовалась бурная дискуссия. Часть комментаторов поддержала бдительных пассажиров, но нашлись и те, кто вступился за нарушителей.

Ранее "РГ" писала, как почти в аналогичной ситуации в московском метро мужчина напал на незнакомую попутчицу. Ему не понравилось, что женщина была без маски и при этом кашляла.

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