Видео: Пассажиры отказались ехать в автобусе с людьми без масок

Пассажиры автобуса №342 в Химках ополчились против людей без масок и водителя, который не спешил их высаживать pic.twitter.com/CmJEavdPR3 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) October 7, 2020

В Сети набирает популярность ролик из подмосковной маршрутки. Пассажиры отказались ехать вместе с мужчинами, которые не надели маски.

По данным очевидцев, это произошло в Химках. На кадрах запечатлена часть скандала. Пассажиры потребовали от "ковид-нигилистов" надеть маски и пригрозили жалобами водителю. Чем закончился этот эпизод, не сообщается. Однако под роликом образовалась бурная дискуссия. Часть комментаторов поддержала бдительных пассажиров, но нашлись и те, кто вступился за нарушителей.

Ранее "РГ" писала, как почти в аналогичной ситуации в московском метро мужчина напал на незнакомую попутчицу. Ему не понравилось, что женщина была без маски и при этом кашляла.