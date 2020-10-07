Дачники все чаще вынуждены выяснять отношения с руководителями садовых товариществ в судах. И дело не только в том, что финансовые потоки обществ довольно мутны, и разобраться в них даже в рамках судебных процессов бывает трудно. Мы все становимся свидетелями появления неприятной тенденции: руководство многих обществ "вдруг" забывает о законах и начинает жить по понятиям, отгородив дачным забором свою "вотчину". Несогласные с такой политикой могут серьезно пострадать, и примеров достаточно.

Так, на днях получила продолжение история, о которой мы писали 29 июля в "РГ-Неделя". В материале "Туши свет" говорилось о странной ситуации в СНТ "Цитолог" в Советском районе Новосибирска. Здесь постоянно живет семья Олега Громилина и Ираиды Сукоян. У них четверо детей и небольшой дом, который в середине мая отключили от электричества, просто перерезав провода. Кто отключил? С самого начала ответ на этот вопрос не вызывал никаких сомнений: в полицейском протоколе записаны слова председателя СНТ, который утверждает, что дом отключен из-за огромного долга, который за несколько лет якобы "накопила" многодетная семья. Однако потом определенность растаяла - руководство СНТ решило все отрицать, и в результате в следственном комитете заявили пострадавшим - вы отключили себе свет сами. Сейчас позиция у правления такова: они вообще никого не снабжают электроэнергией (хотя договор с энергетиками заключен именно у СНТ, а не у каждого домика в отдельности).

Однако эта "нипричемность" не мешает садовому товариществу требовать с Ираиды Сукоян 1,1 миллиона рублей в суде - якобы за неоплаченную электроэнергию. Откуда взялся гигантский долг? Версия правления удивительна. В центре этой версии - счетчик, который сейчас изучают специалисты. Обычные жильцы с обычным счетчиком (в том числе мы с вами) оплачивают целое число из пяти цифр, а шестая цифра, которую тоже видно в окошечке счетчика,- это уже десятая доля, которая в расчет не берется. Но бывший счетчик у Сукоян сделан так, что запятую перед этой десятой долей не нарисовали. По сути это брак, и производитель это признает (хотя и неофициально).

Тем не менее член правления СНТ Андрей Храбров считает, что потребление у многодетной семьи настолько велико (была даже версия о том, что они втихаря майнят криптовалюту), что они должны оплачивать шестизначное показание счетчика как целое число - то есть платить в десять раз больше, чем обычные люди. Из этой придумки родился судебный иск, который рассматривается с июля нынешнего года. Энергетики по запросу суда уже предоставили сведения о том, что все энергопотребление садоводства за последние три года было меньше, чем то, которое истец приписывает одной семье. Но, несмотря на всю абсурдность ситуации, процесс тянется и будет тянуться.

В свою очередь Ираида Сукоян тоже обратилась в суд, требуя у СНТ восстановить подключение электричества и возместить ей расходы, связанные с арендой генератора. Заседание назначено... на 3 декабря.

В мае, посидев две недели с дорогущим генератором, Олег Громилин сам подключил свет к своему дому, не дождавшись помощи ни от полиции, которая так и не установила виновных, ни от прокуратуры. Последняя, кстати, отреагировала на ситуацию, внеся представление председателю СНТ Беланову. Но Беланов ответил, что никого не отключал - на этом дело и кончилось. А спустя менее четырех месяцев, в последние дни сентября, ток снова кто-то отрубил. Ираида вызвала полицию. Рассказывает, что приехавший на вызов сотрудник был очень недоволен. "Сколько же можно? Сфотографировали бы все сами, принесли бы в отдел, написали заявление", - говорил он. Ираида ему сочувствует: сотрудников мало, а важных дел у них много. Дел, по сравнению с которыми перерезанные электропровода и обесточенный дом, в котором замерзают четверо маленьких детей, - сущая мелочь.

Тем более что, несмотря на вызов полиции, таинственного похитителя электричества снова не найдут - столб, где перекушены провода, стоит далеко от дома, в "поле зрения" видеокамер не попадает. В объектив попали только уже известный нам член правления Андрей Храбров с товарищем, которые прошли мимо дома Сукоян. А через пятнадцать минут свет в доме пропал.

По словам адвоката Ольги Диулиной, которая представляет интересы Ираиды Сукоян и других садоводов в судах, ситуация поразительна тем, что Андрей Храбров чувствует полную безнаказанность.

- От лица СНТ подаются абсурдные судебные иски - например, у одной из моих доверительниц садоводство пытается отнять участок, который якобы был ей незаконно предоставлен. Вчера суд отказал СНТ в этих требованиях, но Храбров и компания намерены добиваться своего. Абсурден и иск о миллионном долге, незаконны отключения электричества, однако правоохранительные органы не намерены все это пресекать. Наоборот, складывается ощущение, что они поддерживают не пострадавших, а другую сторону.

А вывод, который сделала для себя пострадавшая семья, очень печален. Если раньше Олег Громилин пугал противников прокуратурой, то теперь не видит смысла вызывать полицию. Толку все равно не будет. Семья с детьми (младшему - всего три года) вынуждена полагаться только на свои силы. И, увы, даже в буквальном смысле. Потому что речь может идти о физической расправе: например, летом на больничной койке оказался бывший председатель СНТ Михаил Саламатов. Он сам и очевидцы утверждают, что на него напал Андрей Храбров. Все это безобразие - следствие затяжного конфликта в дачном обществе, дачники рассказывают и о подделке их подписей, и о незаконных продажах участков, и о долгих и разнообразных судебных тяжбах... Порядка вот только нет, и в ближайшей перспективе не предвидится.

Может быть, вы думаете, что "Цитолог" какой-то уникальный? Вовсе нет. В редакцию "РГ" обратилась Алла Сабанцева, у которой есть земельные участки в СНТ "Приобье". У нее на руках есть судебное решение, которым ее обязали заплатить СНТ около 350 тысяч рублей. В эту сумму входят и взносы за несколько лет, и штрафы за непокос травы на участках, которые ввели в самом обществе общим собранием.

Да, это не миллион за электроэнергию, но Аллу и эта сумма шокирует. Сегодня она должна 350, а завтра с нее потребуют в два раза больше - мало ли какие решения примут на общем собрании? Она пытается бороться, на решение суда подала апелляцию, обращается в правоохранительные органы, где ей, конечно же, отказывают. Кто разберется в этих протоколах СНТ, которых тонны? Немыслимое дело.

Сильные против слабых?

Равнодушие правоохранительных органов логичным образом приводит к тому, что обидчики садоводов чувствуют себя "в своем праве". И в садоводстве начинают действовать законы силы. Это очень опасно. Вот пример, чем это может кончиться. В прошлом году 77-летний пенсионер в новосибирском садовом обществе "Ивушка" расстрелял соседа, который шумно отмечал на своем участке 34-й день рождения. Ранение из дробовика оказалось смертельным. Недавно суд закончил рассматривать это дело, отправив убийцу в колонию строгого режима - на шесть лет.

Комментарий

Елена Мадеева, адвокат:

- Сейчас многие живут на территории садовых обществ круглогодично, и так же круглогодично там идут настоящие бои - люди изо всех сил сражаются за правду и справедливость. Я знаю такое товарищество, где контроль за выборами, за протоколами, за голосованием ведется так, как не везде на выборах федерального значения. Но часто борьба принимает совсем не такие цивилизованные формы. У человека, видимо, в крови чувствовать себя хозяином своей земли, поэтому так остры дачные конфликты, пробуждающие древние инстинкты. Человек ломает соседке пальцы калиткой - дикость. А ведь это история из современной жизни. Садовые товарищества давно стали "государством в государстве", здесь очень многое зависит от того, способны оказавшиеся рядом люди уважать интересы соседа или нет. Если нет - начинается тот ужас, который мы сейчас иногда наблюдаем. Думаю, было бы нелишним вести активную разъясняющую работу на уровне Союза садоводов - пытаться навести порядок таким образом.