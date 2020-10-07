В Новосибирске суд оставил под арестом главу религиозной общины

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу основателя "Церкви Последнего завета" Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом.

Тороп был не согласен с вынесенной ему мерой пресечения в виде ареста и просил ее изменить.

- Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда постановление Центрального районного суда города Новосибирска от 23 сентября 2020 года, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Торопу С. А., оставлено без изменения, - сообщает суд.

Таким образом, Виссарион будет заключен под стражу на 2 месяца - до 22 ноября 2020 года.

Напомним, основатель "Церкви Последнего завета" и его помощники Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны 22 сентября 2020 года. Их обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. По версии следствия, для извлечения дохода они использовали средства прихожан, а также применяли к ним психологическое насилие, из-за чего части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.