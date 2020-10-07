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07.10.2020 16:00
Рубрика: Происшествия

Дело экс-министра ЖКХ Ингушетии о хищении 420 млн передано в суд

Текст: Тимур Алиев

Заместитель Генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

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По версии следствия, с марта 2015 по июнь 2017 года бывший министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия Мустафа Буружев подписал приказы, содержащие незаконные указания главному бухгалтеру министерства осуществить оплату работ по госконтрактам при отсутствии документов, подтверждающих их выполнение.

"В результате указанных действий подрядным организациям необоснованно выплачено более 420 миллионов рублей, которые впоследствии были похищены их руководителями", - информирует Генпрокуратура.

Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для определения его территориальной подсудности.

Мустафа Буружев был задержан в 2017 году по подозрению в мошенничестве на более чем 54 миллиона рублей при строительстве школы. Решением суда он был помещен под домашний арест.

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