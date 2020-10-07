СК установил причину внезапной смерти детей в жилом доме Симферополя

Причиной внезапной смерти двух детей в жилом доме на улице Ларионова в Симферополе в ноябре 2019 года стало выделение из коммерческого помещения ядовитого газа фосфина, который индивидуальный предприниматель использовал для борьбы с насекомыми. Сейчас ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности отравление и смерть людей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по РК и Севастополю.

Напомним, мать троих детей вызвала скорую помощь после внезапного ухудшения их состояния. Когда врачи примчались по названному адресу, 10-летний мальчик уже скончался. Еще двоих детей - восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика - срочно доставили в больницу, где девочка тоже умерла. Жизни матери и ее младшего сына удалось спасти.

Следствие с помощью многочисленных судебно-медицинских экспертиз отработало все возможные версии трагического ЧП - от отравления бытовым газом и употребленными в пищу некачественными продуктами до случайного контакта на улице с отравляющими веществами.

Плотно работали следователи и с арендатором помещения на первом этаже - предпринимателем, который занимается производством моющих средств, а также расфасовкой чая и кофе. Незадолго до трагедии он заключил договор аренды и только собирался открыть там свой бизнес. Начать дело он решил с дезинфекции своих площадей.

- В одном из ведущих экспертных учреждений России проводилась длительная комплексная судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти детей и вещества, от которого они скончались, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК. - Следователи установили, что предприниматель решил провести дезинфекцию помещения для уничтожения насекомых, и для этого купил специальный препарат. Его он передал знакомому, который разложил таблетки по помещению, закрыв вход и покинув его. С 22 по 24 ноября 2019 года препарат вступил в химическую реакцию с воздухом, из-за чего выделился ядовитый газ фосфин. Он проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома. В результате воздействия ядовитого газа отравление получили находящиеся в тот момент в квартире женщина и трое из ее детей, двое из которых скончались.

Индивидуальному предпринимателю и его знакомому предъявлено обвинение. Свою вину в совершенном преступлении фигуранты уголовного дела полностью признали.