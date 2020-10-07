В Ялте в полыхавшем корпусе санатория МО ликвидировали горение

Пожарные локализовали открытое горение на техническом этаже одного из корпусов санатория Министерства обороны РФ "Ялта". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Пожару был присвоен второй номер сложности. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В тушении пожара задействованы пять пожарных расчетов МЧС. Сейчас спасатели проливают и разбирают конструкции. В пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму уточнили, что в ликвидации пожара задействованы 43 специалиста и 13 единиц техники.

Как сообщалось ранее, из-за пожара в санатории Минобороны эвакуировали 300 человек. Никто из них не пострадал.