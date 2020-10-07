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07.10.2020 18:15
Рубрика: Российский автопром

Самые необычные версии Lada Largus

Текст: Валерий Карташов
Lada Largus серийно выпускается на АвтоВАЗе с 2012 года. За это время отечественный производитель заменил у модели силовые агрегаты Renault на вазовские, в 2019 году она пережила лёгкое обновление, а в самом конце 2020 года универсал ждёт долгожданный рестайлинг. "Российская газета" вспоминает о самых необычных модификациях Lada Largus.
Largus VIP
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Largus VIP появился в 2014 году при Бу Андерссоне в качестве альтернативы Infiniti, которые находились в пользовании топ-менеджмента АвтоВАЗа. Силами опытно-промышленного производства было изготовлено 32 экземпляра.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Снаружи роскошный Largus получил чёрную крышу и оригинальные 15-дюймовые колёсные диски матового чёрного цвета. Внутри вместо заднего дивана установлены два отдельных кресла (сдвинуты назад примерно на 20 см) с подлокотником и обогревом. Отделка интерьера - кожа и алькантара, вставка из дерева на центральной консоли.

Почти все выпущенные Largus VIP оснащались 102-сильным двигателем Renault и "механикой", но под капотом нескольких машин располагался и 2,0-литровый мотор от кроссовера Renault Duster мощностью 135 л. с. Также автомобиль оборудовался дополнительной комплексной шумоизоляцией.

Планировалось, что Largus VIP пойдет в серию и будет продаваться всем желающим. Примерная стоимость универсала повышенной комфортности составляла 650-700 тысяч рублей.

Largus Cross
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Продажи Lada Largus Cross начались в 2015 году. Cross-версия модели отличается дорожным просветом в 195 мм, 16-дюймовыми литыми дисками с резиной увеличенной размерности, защитными пластиковыми накладками на бамперах, арках колёс и порогах, а также специальными настройками шасси с новыми амортизаторами и пружинами.

Фото: Пресс-служба Mini.
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Салон имеет люксовую отделку с оранжевыми или серыми вставками на передней панели, дверных картах, креслах. Универсал улучшенной проходимости предлагается исключительно с передним приводом, 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой механической КП.

Сегодня цены на Largus с приставкой Cross лежат в диапазоне от 795 900 до 864 900 рублей.

Largus CNG

Lada Largus CNG дебютировал в прошлом году. Пассажирский Largus CNG стоит от 917 900 до 953 900 рублей, Largus Cross CNG 982 900 рублей, фургон Largus CNG 902 900 рублей.

Фото: www.лада.онлайн
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Битопливная модификация Largus работает как на бензине, так и сжатом природном газе (метане). Машина оборудована металлокомпозитным газовым баллоном объёмом 90 литров, в который закачивается до 22 кубометров метана. При полной заправке обоими видами топлива двухтопливная модель обладает запасом хода более 1 000 км.

Газобаллонное оборудование устанавливается только на версии с 16-клапанным мотором ВАЗ-21129 (объём 1,6 литра, мощность 106 л. с.). Коробка - 5-ступенчатая МКП.

Универсал для "экономных" производится на мощностях тольяттинской фирмы "АТС" (партнёр АвтоВАЗа). Largus CNG является вторым серийным "вазовским" автомобилем на метане.

Largus Cross Quest

Lada Largus Cross Quest появился у дилеров российской марки в начале этого месяца. Цены на спецверсию "вседорожной" модели начинаются с 841 900 рублей (5 мест) и заканчиваются на отметке 864 900 рублей (7 мест).

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
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Самый дорогой Largus Cross получил 16-дюймовые колёсные диски нового дизайна, чёрные глянцевые корпуса наружных зеркал, шильдики Quest, дополнительную шумо- и виброизоляцию.

Внутреннее убранство может похвастать передними сиденьями от Xray Cross с усиленной боковой поддержкой и комбинированной отделкой, трёхступенчатым подогревом на центральной консоли, кожаным рулевым колесом, накладками на порогах.

Под капотом кросс-универсала располагается 106-сильный "атмосферник" объёмом 1,6 литра. Двигатель агрегатируется с безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач.

Как заявляют на АвтоВАЗе, специальная серия Quest создана для семейных путешествий или увлекательных приключений в компании друзей.

#Lada