Самые необычные версии Lada Largus

Lada Largus серийно выпускается на АвтоВАЗе с 2012 года. За это время отечественный производитель заменил у модели силовые агрегаты Renault на вазовские, в 2019 году она пережила лёгкое обновление, а в самом конце 2020 года универсал ждёт долгожданный рестайлинг. "Российская газета" вспоминает о самых необычных модификациях Lada Largus.

Largus VIP

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Largus VIP появился в 2014 году при Бу Андерссоне в качестве альтернативы Infiniti, которые находились в пользовании топ-менеджмента АвтоВАЗа. Силами опытно-промышленного производства было изготовлено 32 экземпляра.

Снаружи роскошный Largus получил чёрную крышу и оригинальные 15-дюймовые колёсные диски матового чёрного цвета. Внутри вместо заднего дивана установлены два отдельных кресла (сдвинуты назад примерно на 20 см) с подлокотником и обогревом. Отделка интерьера - кожа и алькантара, вставка из дерева на центральной консоли.

Почти все выпущенные Largus VIP оснащались 102-сильным двигателем Renault и "механикой", но под капотом нескольких машин располагался и 2,0-литровый мотор от кроссовера Renault Duster мощностью 135 л. с. Также автомобиль оборудовался дополнительной комплексной шумоизоляцией.

Планировалось, что Largus VIP пойдет в серию и будет продаваться всем желающим. Примерная стоимость универсала повышенной комфортности составляла 650-700 тысяч рублей.

Largus Cross

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Продажи Lada Largus Cross начались в 2015 году. Cross-версия модели отличается дорожным просветом в 195 мм, 16-дюймовыми литыми дисками с резиной увеличенной размерности, защитными пластиковыми накладками на бамперах, арках колёс и порогах, а также специальными настройками шасси с новыми амортизаторами и пружинами.

Салон имеет люксовую отделку с оранжевыми или серыми вставками на передней панели, дверных картах, креслах. Универсал улучшенной проходимости предлагается исключительно с передним приводом, 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой механической КП.

Сегодня цены на Largus с приставкой Cross лежат в диапазоне от 795 900 до 864 900 рублей.

Largus CNG

Lada Largus CNG дебютировал в прошлом году. Пассажирский Largus CNG стоит от 917 900 до 953 900 рублей, Largus Cross CNG 982 900 рублей, фургон Largus CNG 902 900 рублей.

Битопливная модификация Largus работает как на бензине, так и сжатом природном газе (метане). Машина оборудована металлокомпозитным газовым баллоном объёмом 90 литров, в который закачивается до 22 кубометров метана. При полной заправке обоими видами топлива двухтопливная модель обладает запасом хода более 1 000 км.

Газобаллонное оборудование устанавливается только на версии с 16-клапанным мотором ВАЗ-21129 (объём 1,6 литра, мощность 106 л. с.). Коробка - 5-ступенчатая МКП.

Универсал для "экономных" производится на мощностях тольяттинской фирмы "АТС" (партнёр АвтоВАЗа). Largus CNG является вторым серийным "вазовским" автомобилем на метане.

Largus Cross Quest

Lada Largus Cross Quest появился у дилеров российской марки в начале этого месяца. Цены на спецверсию "вседорожной" модели начинаются с 841 900 рублей (5 мест) и заканчиваются на отметке 864 900 рублей (7 мест).

Самый дорогой Largus Cross получил 16-дюймовые колёсные диски нового дизайна, чёрные глянцевые корпуса наружных зеркал, шильдики Quest, дополнительную шумо- и виброизоляцию.

Внутреннее убранство может похвастать передними сиденьями от Xray Cross с усиленной боковой поддержкой и комбинированной отделкой, трёхступенчатым подогревом на центральной консоли, кожаным рулевым колесом, накладками на порогах.

Под капотом кросс-универсала располагается 106-сильный "атмосферник" объёмом 1,6 литра. Двигатель агрегатируется с безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач.

Как заявляют на АвтоВАЗе, специальная серия Quest создана для семейных путешествий или увлекательных приключений в компании друзей.