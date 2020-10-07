США ужесточают требования к вакцинам против COVID-19

Власти США ужесточают требования к любым вакцинам против коронавируса нового типа. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов потребовало увеличить время наблюдения за теми, на ком испытывается тот или иной препарат.

В представленных управлением рекомендациях говорится, что средняя продолжительность наблюдения за испытуемым после завершения схемы прививки в рамках третьей фазы исследований должна составлять не менее двух месяцев. Это период, по мнению специалистов, необходим для того, чтобы оценить соотношение риска и пользы от вакцины.

Это значит, что разрабатываемые в США вакцины не смогут в ближайшее время получить одобрение властей. Наиболее продвинувшиеся по этому пути компании перешли на заключительный этап испытаний в конце июля. Сделать повторную прививку требуется через 28 дней. Период наблюдений завершится в конце октября. И лишь после этого будет принято решение, отмечает AFP.

Как заявил глава управления Стивен Хан, "агентство стремится сделать процесс разработки вакцины от COVID-19 и ее научную оценку максимально открытыми и прозрачными".

Однако решение ужесточить требования к разрабатываемым вакцинам встретило непонимание по стороны президента США Дональда Трампа. По его мнению, новые правила не позволят одобрить вакцину до предстоящих в начале ноября выборов главы государства. "Это новая политическая атака", - уверен Трамп.