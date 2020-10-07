Турция перебросила российские С-400 в черноморскую провинцию

Турция перебросила российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 на север страны. Об этом во вторник сообщает Sputnik.Турция. Агентство также распространило кадры, снятые очевидцами.

На них конвой с транспортом, перевозящим компоненты С-400, движется по направлению к провинции Синоп, где, как ожидается, пройдут их испытания. Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали, пишет РИА Новости.

В сентябре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 все еще не заступили на боевое дежурство. Анкара планировала ввести российские ЗРС в эксплуатацию в апреле этого года. Однако их развертывание задержалось из-за пандемии коронавируса. При этом турецкие власти подчеркивали, что процесс будет продолжен в соответствии с планами.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов С-400, что спровоцировало кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон активно пытается добиться отказа от С-400. Анкару исключили из американской программы производства самолетов F-35, а также угрожают санкциями.