В Венесуэле добровольцев для испытания вакцины "Спутник V" найдут в Сети

Власти Венесуэлы ищут добровольцев для участия в испытаниях российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" через интернет. Об этом заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, отметив, что нужно набрать две тысячи человек.

По его словам, процесс отбора проходит на специальном сайте, где желающим нужно ответить на серию вопросов. В дальнейшем специалисты будут их оценивать, пишет РИА Новости, ссылаясь на венесуэльское агентство AVN. Министр подчеркнул, что добровольцы должны быть старше 18 лет, абсолютно здоровы и не подвержены респираторным заболеваниям, а также без татуировок на руках.

Напомним, в начале октября Венесуэла получила от России первую партию вакцины от коронавируса "Sputnik V". Боливарианская республика является первым государством в западном полушарии, которое будет участвовать в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины. В будущем предполагается ее производство на территории страны.