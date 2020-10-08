Алгоритмы обработки данных: помощники или диктаторы?

В России и мире назрела необходимость баланса между защитой интеллектуальных прав на алгоритм и прав лиц, которых этот алгоритм затрагивает. Если такой баланс не будет найден, то наступит диктатура данных. Об этом заявил юрисконсульт IBM в России и СНГ Александр Савельев на полях международной онлайн-конференции Distant & Digital.

В ходе сессии "Algorithmic Governance. Правовые аспекты принятия юридически значимых решений на основании алгоритмической обработки данных. На пути к эффективности и (или) диктатуре данных?" эксперт отметил, что во многих странах мира программный код вытесняет нормативное регулирование.

"Показательным примером такого вытеснения стало использование систем алгоритмической обработки данных в судебной практике. Скажем, в США алгоритмы помогают судьям выносить решения на основе опросников, которые заполняют фигуранты дела. Однако эти опросники нерелевантны. К примеру, там можно встретить вопрос: "Есть ли у вас родственники, отбывавшие срок?" Если бы такой вопрос задали подсудимому во время процесса, то его адвокат сразу начал бы протестовать, указывая на то, что это не имеет отношения к делу, и любой судья принял бы его возражения. Именно поэтому в США подчеркивают, что алгоритмы лишь помогают судьям", - заявил Александр Савельев.

Эксперт добавил, что во многих странах закон об авторском праве и защите ноу-хау не позволяет полноценно исследовать алгоритм обработки данных. По его словам, исключением стала только Канада: "Юрисдикция этой страны уникальна, поскольку в ней был принят закон Directive on Automated Decision-Making (ст. 6.2.5.1-6.2.5.3), предусматривающий обязательную аудируемость компаний, создающих алгоритмы для обработки данных и анализа алгоритмов на отсутствие дискриминации. Этот нормативный акт полностью перекрывает законы об интеллектуальной собственности. Также есть пример Италии и Испании, где человек может применить закон о доступе к информации и попытаться исследовать алгоритм. В США и России такие попытки пресекаются нормативными актами об авторском праве, защите ноу-хау и коммерческой тайне, поэтому необходимо создать перечень исключений из законов об интеллектуальной собственности, которые бы позволили человеку полноценно реализовывать свои права и интересы".

Организаторами международной онлайн-конференции Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер). Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis. Подробная программа конференции доступна на сайте: https://distant.digital/.

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в их числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.