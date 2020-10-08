Распоряжение правительства Республики Алтай от 7 октября 2020 года № 588-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом "о" следующего содержания:

"о) перевести работников на дистанционный режим работы при условии обеспечения функционирования деятельности работодателя.";

2) пункт 11 дополнить подпунктами "к" и "л" следующего содержания:

"к) ограничить личный прием граждан либо организовать такой прием в дистанционном режиме;

л) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай определить численность государственных гражданских служащих Республики Алтай, обеспечивающих с 8 октября 2020 года до особого распоряжения функционирование этих органов.";

3) в пункте 11.1 слово "октября" заменить словом "ноября";

4) пункт 12 дополнить подпунктами "л" и "м" следующего содержания:

"л) ограничить личный прием граждан либо организовать такой прием в дистанционном режиме;

м) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай определить численность муниципальных служащих, обеспечивающих с 8 октября 2020 года до особого распоряжения функционирование этих органов.";

5) пункт 14.5 дополнить подпунктами "к" и "л" следующего содержания:

"к) с 17 октября 2020 года по 30 октября 2020 года;

л) с 31 октября 2020 года по 13 ноября 2020 года.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







