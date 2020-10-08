Архитектор Юрий Градов - о зданиях-шедеврах Минска, которые выстояли наперекор войне

Общеизвестный факт: в июле 1944 года, к моменту освобождения Минска от фашистов, город лежал в руинах. Лишь 20 процентов зданий сохранились в более-менее сносном состоянии. И среди них, к счастью, немало архитектурных шедевров.

Известный архитектор, лауреат Ленинской премии в области архитектуры (за мемориал "Хатынь") Юрий Михайлович Градов специально для читателей "Родины" провел экскурсию по сохраненному Минску:

Юрий Михайлович Градов.

- После войны в Минск пригласили группу архитекторов из разных городов для создания нового Генерального плана застройки. Идей было много, в том числе ничего не восстанавливать, а построить новый город в нескольких километрах от руин. Но, слава богу, на это не решились. Специалисты постарались сохранить и восстановить, насколько это было возможно, знаковые объекты города.

Начнем экскурсию с самого старого здания Минска.

Собор Святых Апостолов Петра и Павла

- Собор основан в 1612 году. Нынче он основательно зажат современными зданиями, и тем не менее сохранил уютный дворик. Во время войны собор не закрывался. Зато был закрыт сразу после освобождения города, власти стремились сделать республику образцом атеизма. Собор изуродовали железобетонными перекрытиями и поселили в нем вплоть до 1991 года архив научно-технической документации.

Услышав рассказ Градова, служитель собора отец Александр подхватывает тему:

- После возобновления служб параллельно начался двадцатилетний процесс реставрации. Под куполом, когда убирали штукатурку, обнаружили четыре слоя настенных рисунков. Первая роспись сделана еще в XVII веке, последняя в 1943 году, прямо во время войны. Было принято мудрое решение: не подгонять рисунки под один стиль, сохранить как есть.

Национальная академия наук

- Здание строилось по проекту знаменитого ленинградского архитектора Иосифа Лангбарда в 1935-1939 годах. На архитектурной карте Минска он оставил много своих фирменных знаков - оперный театр, Дом правительства, Дом офицеров... А здесь, конечно, впечатляет колоннада. Убери ее - и будет обычное здание. Это чудо что оно уцелелело в войну, хотя в главном корпусе был сильный пожар.

Дом правительства

- Повезло и этому творению Иосифа Лангбарда, рожденному в 1934 году. Здание-монумент. Стиль конструктивизм, никаких излишеств, никаких лишних деталей, все предельно лаконично. Здание строили вручную: ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни башенных кранов.

Говорят, когда Лангбард утверждал проект в белорусском ЦК, его спросили: почему же рамы в окнах планируется сделать в виде крестов, ведь идет же борьба с религией? А он ответил: а вы что - черти? Крестов боитесь? И кресты остались.

Перед зданием стоит памятник Ленину работы скульптора Матвея Манизера. К памятнику и я руку приложил, будучи в конце 60-х главным художником Минска. У подножия постамента органично вписалась мемориальная плита для возложения цветов. А то их клали прямо на асфальт.

В годы войны здание облюбовали немцы, устроив там главное управление гестапо. Когда драпали, здание заминировали, но взорвать не успели.

Кафедральный собор Сошествия святого духа

- Свою историю собор ведет с 1642 года, когда завершилось его девятилетнее строительство. Поначалу тут был католический монастырь бернардинок, но в 1860 году костел стал православным храмом. Сюда в 1945 году была перенесена из Петропавловского собора Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая в народе Минской.

Костел Святого Симеона и Святой Елены

- В народе его называют Красным костелом. Это самый известный католический храм города. Основан в 1905 году. Архитектор Томаш Пайдзерский, а основатель и строитель Эдвард Войнилович. Он затеял строительство в память о своих детях Симеоне и Елене, рано ушедших из жизни. С точки зрения архитектуры - замечательный объект. Кирпич привезли из Польши, каждый кирпичик в отдельной упаковке, высочайшего качества.

Костел стоит рядом с Домом правительства напротив горисполкома, поэтому его не раз хотели снести, уже был готов проект панорамного кинотеатра. Но костел устоял.

Суд Евразийского экономического союза

- Этому зданию чуть больше ста лет и оно - пример того, как нужно тактично обращаться с творениями прошлого. Когда-то в нем размещалось управление полицейской части, потом - женская гимназия. Посмотрите, как бережно почистили натуральный кирпич, как элегантно вписали стеклянный козырек при входе, ничего архитектурно не испортив.

Синий дом

- Ну и напоследок один из самых моих любимых домов в Минске (ул. Интернациональная, 16). Он был построен купцом Соломоном Лившицем в 1913 году и предназначался под квартиры, а сейчас в нем расположились разные фирмочки. Ходить на работу в такое место - одно удовольствие. Яркий представитель стиля "модерн". Очень красивые цветные керамические вставки на стенах, уютные балконы...

Глаз не оторвать!..

...Почему я выбрал именно эти семь зданий, уцелевших в войну? Мне кажется, без них ни исторический, ни современный облик города не состоялись бы. Все они - шедевры.