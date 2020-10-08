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08.10.2020 16:13
Рубрика: Легковые авто

Авторынок в третьем квартале: провал Solaris и Granta, торжество RAV4

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Почти весь бюджетный сегмент в третьем квартале 2020 года провалился, и самые плохие показатели по отношению к аналогичному периоду прошлого года у Hyundai Solaris и Lada Granta.

Фото: Борис Захаров
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Granta при этом всё ещё возглавляет список бестселлеров рынка: 84410 экземпляров модели было продано за указанный период, это на 12564 машины меньше, чем за январь сентябрь в 2019 году.

Lada Vesta занимает вторую строчку в топ-10 самых популярных моделей в России с результатом 72464 реализованных автомобиля (- 11038 экз.). Третье место удерживает Kia Rio, которую выбрали 58689 человек (- 10660 экз.).

Четвёртое место - у Hyundai Creta, которая сумел выйти в плюс: в третьем квартале кроссовер купили 52098 россиян (+ 128 экз.). Удивительно, но из всей компании "бюджетников" Volkswagen Polo, расположившийся на пятом месте с результатом 41634 проданных автомобиля, оказался самым стойким: продажи модели оказались меньше всего на 779 единиц. Учитывая коронакризисный период, это действительно достойный результат.

Hyundai Solaris "упал" больше остальных: в третьем квартале было продано 32871 экземпляр модели, что на 12413 машин меньше в годовом исчислении.

Фото: iStock
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В топ-10 лучших кроссоверов мы уже отмечали успех Toyota RAV4 - эта модель на седьмом месте сегодняшнего рейтинга.

Lada Largus нашёл 25470 новых владельцев (- 6193 экз.), но тут надо помнить, что большая часть из реализованных универсалов и фургонов приходится на госзаказ.

Tiguan купили 23744 человека (- 1697 экз.) - это девятая позиция в топ-10. На десятой строчке оказался Renault Logan: его выбрали 21660 покупателей (-3521 экз.).

#Lada #Toyota #Hyundai #Renault