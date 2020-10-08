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08.10.2020 04:05
Рубрика: В мире

Башар Асад прокомментировал планы властей США по его ликвидации

Президент Сирии Башар Асад. Фото: SANA / AFP Президент Сирии Башар Асад. Фото: SANA / AFP
Президент Сирии Башар Асад. Фото: SANA / AFP

Убийства - это метод работы США в течение десятилетий во всех уголках мира. Так президент Сирии Башар Асад прокомментировал прозвучавшее в середине сентября заявление американского лидера Дональда Трампа о планах по его ликвидации.

Фото: SANA / AFP
Асад: Меня не беспокоят высказывания Трампа в мой адрес

По словам сирийского лидера, в этом нет ничего нового и нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. "Нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от США чего-то похожего", - сказал Асад в интервью РИА Новости. Он также отметил, что американцы незаконно оккупировали Сирию и оказывают поддержку террористам.

Ничто не удержит США от совершения жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором американские власти не смогут уйти от ответственности за свои преступления, уверен президент Сирии. В противном случае такое поведение будет порождать "новые преступления в различных регионах, и ничто их не остановит".

Напомним, в интервью американскому телеканалу Fox Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали. Хозяин Белого дома также признался, что считает Асада "нехорошим человеком" и думал о том, как его устранить. В МИД Сирии ответили, что признание Трампа подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации - убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".

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