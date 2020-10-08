Белорусская компания продала более 30 комбайнов на выставке в Москве

Золотой листопад, который обрамляет на этой неделе в российской столице осеннюю международную выставку сельскохозяйственной техники "Агросалон", добавил оптимистических красок и в настроение руководства "Гомсельмаша", которое за минувшие два дня успело подписать пакет соглашений с партнерами из Чувашии, Рязанской и Брянской областей.

Старт выставки 6 октября стал успешным для белорусов не только благодаря подписанным соглашениям, но и из-за значительного роста объемов реализованной продукции. "Гомсельмаш", например, уже продал два комбайна FS80, 15 машин GS12А1 и 15 обновленных моделей GS12 PRO", - сообщили на предприятии.

Эксперты обратили внимание и на ажиотаж, который вызвала у посетителей московского салона новинка гомельских машиностроителей - зерноуборочный комбайн GH800 с гибридным сепарирующим устройством.

Главная отличительная особенность данной модели, поясняют его создатели, - двигатель в 450 л.с, благодаря которому повышается производительность и качество уборки урожая. Оценили посетили выставки и комфортабельность кабины, в которой особое внимание уделено интерьеру и эргономике рабочего места.

Еще одна модель "Гомсельмаша", к которой тоже проявлен интерес потенциальных покупателей, - зерноуборочный комбайн на газовом топливе GS4118K. "Из-за применения в качестве топлива метана выбросы токсичных веществ в окружающую среду снижаются в 2-3 раза, обеспечивая при этом экологические требования на уровне Stage 5. А время работы комбайна без дозаправки составляет не менее восьми часов", - охарактеризовали машину ее создатели.

В экспозиции "Гомсельмаша" представлены и уже полюбившиеся аграриям модели: зерноуборочный комбайн GS12 с обновленной кабиной и мощный кормоуборочный комбайн FS80.

Стоит добавить, что холдинг "Гомсельмаш", который 15 октября отметит свое 90-летие, признан одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка сельхозмашин. Его изделия прекрасно зарекомендовали себя не только на полях Союзного государства, но и в Казахстане, странах Восточной Европы, Аргентины, Бразилии, Китая и Республики Корея.