Уже более 36 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который собирает всю информацию по COVID-19. На первом месте по числу инфицированных - Соединенные Штаты (7 544 612). Индия и Бразилия следом. Не справились с болезнью 1 053 357 пациентов.

В Москве всего за сутки госпитализировано 1035 человек, у которых SARS-CoV-2 протекает в тяжелой форме. За первые семь дней октября в больницы попало на 13 процентов больше москвичей, чем неделей ранее. Число находящихся на ИВЛ выросло на 4 процента. Большая часть заразившихся (40 процентов) - это люди в возрасте от 18 до 45 лет. Лиц старше 80 лет - всего пять процентов от общего числа инфицированных.