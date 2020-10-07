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Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ

Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Прирост случаев заболевания коронавирусом в России продлится еще две или три недели, а затем кривая заражений должна пойти вниз. Однако полностью победить COVID-19 пока не удастся. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад", - приводит его слова ТАСС. Врач добавил, что спад заболеваемости продлится до конца января.

Впрочем, Тимаков предостерег россиян от излишнего оптимизма. По его мнению, полностью коронавирус не исчезнет, тем более что его сезонность пока не выявлена.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза вируса "еще не ушла", но власти готовы к любому развитию ситуации. В Москве уже открыли два находившихся в резерве ковидных госпиталя в Крылатском и Сокольниках и заявили о готовности расконсервировать еще несколько специальных учреждений.

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