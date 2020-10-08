В конце недели стартует третий тур группового этапа Лиги наций. А пока европейские сборные проводят товарищеские матчи. В одном из них действующие чемпионы мира французы разгромили Украину - 7:1.

Французы не оставили никаких шансов украинцам и одержали третью победу подряд с начала года. Фото: REUTERS

Такое ощущение, что после победы на первенстве планеты в России "трехцветные" стали сильнее. Судите сами: с начала года футболисты Дидье Дешама выиграли во всех трех встречах, забив в них 12 мячей. Причем в соперниках у них были крепкие сборные Швеции (1:0), финалисты ЧМ-2018 хорваты (4:2), а теперь и украинцы, которые потерпели крупнейшее поражение в своей истории.

- Это был удачный для нас вечер. Не стоит слишком сильно превозносить сегодняшний результат, но и принижать его также нельзя, - отметил Дешам.

Матч с "жовто-блакитными" стал знаковым сразу для двух игроков французской команды - пары форвардов Оливье Жиру и Антуан Гризманн. Жиру оформил дубль и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции, обогнав легендарного Мишеля Платини. В активе Жиру теперь 42 гола, что на девять меньше, чем у рекордсмена Тьерри Анри.

Что касается Гризманна, то он теперь пятый в списке лучших снайперов "трехцветных" (32 гола). Игрок "Барселоны" обошел Зинедина Зидана.

Сверхрезультативным получился матч между Германией и следующим соперником российской сборной по Лиге наций - Турцией. Немцы трижды вели в счете, но упустили победу - 3:3.

Несмотря на товарищеский статус встречи, главный тренер бундестим Йоахим Лев не скрывал своего разочарования ее итогом. Более того, на послематчевой пресс-конференции специалист признался, что он взбешен и очень зол.

Сборная Франции нанесла украинцам крупнейшее поражение в их истории

Из остальных результатов стоит отметить победу Хорватии на выезде над Швейцарией (2:1), домашнее поражение Нидерландов от Мексики (0:1) и ничью в поединке Португалия - Испания (0:0).

Тем временем в Южной Америке состоятся матчи первого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Безусловно, огромное внимание приковано к двум командам - Бразилии и Аргентине.

К домашней встрече с Боливией бразильцы подходят с большими кадровыми проблемами. Еще до сбора национальной сборной стало известно, что "желто-зеленым" не помогут голкипер "Ливерпуля" Алиссон и его одноклубник Фирмино, а также нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус. А в четверг СМИ сообщили о травме Неймара, который досрочно покинул тренировку. По словам врачей, он почувствовал боль в пояснице и уже проходит лечение.

В отличие от конкурентов почти никаких проблем с составом нет у аргентинцев, которые дома примут Эквадор. В строю капитан и главная звезда двукратных чемпионов мира Лионель Месси. По словам главного тренера "альбиселесты" Лионеля Скалони, Месси отошел от истории, связанной с его возможных уходом из "Барселоны", и теперь чувствует себя хорошо.

Добавим, что формат отборочного турнира в Южной Америке остался прежним: десять команд встретятся между собой два раза. Четыре лучшие сборные получат прямые путевки на чемпионат мира в Катар, а пятая будет играть в межконтинентальных стыковых матчах с представителем зоны АФК (Азия).

Тем временем

Заседание Тушинского суда по делу о наказании столичного "Спартака" за несоблюдение противоэпидемиологических мер на игре чемпионата России с "Зенитом" состоится 12 октября. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд на "Спартак". В своем заявлении организация утверждает следующее: клуб не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах. Также сообщалось, что на арене находилось более 20,7 тысячи человек (максимальная вместимость - 45 тысяч зрителей). Не исключено, что стадион "красно-белых" закроют для болельщиков на 90 дней.

Где будем смотреть

9 октября, пятница

"Матч ТВ"

01.40 Уругвай - Чили. Прямая трансляция.

03.40 Аргентина - Эквадор. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

01.25 Парагвай - Перу. Прямая трансляция.

10 октября, суббота

"Матч ТВ"

03.25 Бразилия - Боливия. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

02.25 Колумбия - Венесуэла. Прямая трансляция.