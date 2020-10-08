Заседание суда по нарушениям на стадионе ФК "Спартак" пройдет 12 октября

Заседание Тушинского районного суда города Москвы по фактам нарушений мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче чемпионата России по футболу между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" состоится 12 октября, начало - в 14:30 мск. Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее Роспотребнадзор в Москве завершил расследование по факту нарушений мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче "Спартак" - "Зенит". На генерального директора и юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" были составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ, административные материалы направили в Тушинский районный суд.

Матч "Спартака" и "Зенита" состоялся 3 октября на стадионе "красно-белых" в московском районе Тушино и завершился со счетом 1:1. По данным Роспотребнадзора, его посетили более 20,7 тысячи болельщиков при вместимости стадиона на 45 тысяч. В Москве из-за распространения коронавирусной инфекции разрешено заполнять трибуны на 50% процентов, однако с учетом соблюдения социальной дистанции разрешенное число зрителей ограничено 25% от максимальной вместимости.

Роспотребнадзор провел расследование и обнаружил ряд нарушений. За это "Спартаку" грозит либо штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановка работы арены на срок до 90 дней. В Российской премьер-лиге выразили надежду, что до приостановки работы арены дело не дойдет.

"Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении "Спартака", который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики новой коронавирусной инфекции, - сказал ТАСС глава РПЛ Сергей Прядкин. - Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечет приостановление деятельности".

"Российский футбол приложил колоссальные усилия, чтобы в условиях пандемии проводить матчи со зрителями. Нельзя, чтобы один случай перечеркивал усилия многих людей", - отметил он.