Great Wall вернулась в Россию с пикапом Wingle 7. Названа цена

Корпорация Great Wall Motor снова появилась на российском рынке. Не как материнская компания для бренда Haval, а с собственным продуктом - пикапом Wingle 7. Таким образом эта марка вернулась в Россию спустя 5 лет. Впрочем, есть сразу два "но". Дистрибуцией машин будет заниматься представительство Haval, а формально речь идет не о возвращении Great Wall Motor, а появлении у нас нового суббренда - GWM Pickup. Кстати, и сама новинка, предзаказы на которую уже стартовали, будет называться не Great Wall Wingle 7, а GWM Wingle 7.

Представлен этот автомобиль у нас будет только в длиннобазной версии Comfort - с пятиместной двойной кабиной и грузовой площадкой с размерами 1680 x 1460 x 480 мм. Цена автомобиля - 1 749 000 рублей. То есть, это уже не дешевая "рабочая лошадка", какими в свое время и пробивала дорогу на Запад Great Wall Motor. С другой стороны, оснащение пикапа - самое спартанское. Он получил турбодизель объемом 2,0 литра мощностью 143 л.с. и 6-ступенчатую механическую трансмиссию. За работу системы полного привода отвечает раздаточная коробка Borg Warner. Есть понижающая передача и возможность принудительной блокировкой заднего дифференциала.

В салоне установлена мультимедиасистема. Имеется круиз-контроль. Руль обтянут кожей. "Особое внимание уделено защитным покрытиям автомобиля, в число которых входят усиленное антикоррозийное покрытие днища, противоскользящее и антивандальное напыление грузового отсека, а также защитное внутреннее покрытие кузова (пола, бортов, колесных арок)", - рассказали в Haval.

Добавим, что в ОТТС, выданном на эту модель, указан также бензиновый атмосферный мотор объемом 2,4 литра. Он до России пока не добрался. Кстати, благодаря Одобрению типа транспортного средства известно, что пикапы будут импортировать из Китая. Не исключено, что на конвейере позже может появиться другой пикап Great Wall Motor - Pao. Прозрачный намек на его появление в РФ в пресс-релизе сделан.