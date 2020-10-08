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08.10.2020 08:40
Рубрика: Легковые авто

Hyundai готов предложить летающие автомобили

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor планирует ворваться на рынок авиаперевозок сверхмалой дальности в 2028 году с целой гаммой 5-, 6-местных грузопассажирских летательных аппаратов и того же формата грузовиков с полезной нагрузкой около 300 кг, сообщает Bloomberg.

Фото: www.autopostkorea.com
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Что интересно, технически Hyundai способен выпустить первые "летающие автомобили", вроде представленного в начале года на выставке потребительской электроники CES 2020 концептуального Hyundai SA1, уже в 2023 году, но инфраструктура для бизнеса еще недостаточно развита, не определены принципы безопасности, регулирования воздушного движения в городах.

Однако ситуация будет меняться стремительно, потенциал рынка по самым пессимистичным прогнозам - не менее 615 млрд долларов (48 триллионов рублей). За такой кусок схватятся самые большие звери в лесу. Свои намерения уже обозначили авиастроительные гиганты Boeing и Airbus, Google, электромобильный стартап из Китая Xpeng, за которым стоят Alibaba и Foxconn.

Но в Hyundai о них не беспокоятся, по мнению главы отдела городского авиатранспорта компании Джайвона Шина, автопроизводители за счет раскинутой сети производств, дистрибуции и сервисных центров, находятся изначально в лучшем положении на новом рынке.

Также интересно, что по оценке Hyundai беспилотными "летающие автомобили" станут не ранее 2035 года. До той поры и с середины нынешнего десятилетия пилот воздушного такси будет востребованной специальностью.

#Hyundai