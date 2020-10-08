МИД РФ: Российские журналисты в Карабахе получили средние и тяжелые ранения

Пострадавшие в ходе конфликта в Нагорном Карабахе российские журналисты получили различные ранения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России, двое сотрудников СМИ получили травмы средней тяжести, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. "По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы, - отметила дипломат. - Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван".

По словам Захаровой, посольство РФ в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта.

Напомним, что это ЧП произошло в четверг во время обстрела церкви в городе Шуши недалеко от Степанакерта. По имеющимся данным, ранение получил военный обозреватель Юрий Котенок. "Мы получили предварительные данные из Степанакерта, что состояние российского журналиста тяжелое, его сейчас оперируют", - подтвердил глава единого информцентра при кабмине Армении Ованнес Мовсисян в Facebook.

Заметим, что это не первый случай ранения сотрудников СМИ после начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. 1 октября группа журналистов попала под артобстрел азербайджанских ВС в городе Мартуни в Карабахе, в результате чего трое репортеров, в том числе и из французской газеты Le Mond и один оператор получили ранения.