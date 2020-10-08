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18:55 08.10.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)

Метр во весь рост

Минстрой повысил официальные цены на жилье в 40 регионах

Минстрой повысил "официальную" цену квадратного метра жилья почти в половине регионов России. Утвержденные министерством показатели средней рыночной стоимости "квадрата" общей площади на IV квартал публикует "Российская газета". Они используются при расчете социальных выплат из федерального бюджета на приобретение жилья.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

За прошедшие три месяца стоимость метра, по данным минстроя, упала, да и то незначительно, только в одном регионе - в Якутии. Во всех остальных дальневосточных регионах жилье существенно подорожало, и рекордсменом квартала стала Сахалинская область, где средние цены подскочили сразу на 7,4 тыс. руб. В прошлом квартале самые существенные колебания цен также были зафиксированы на Дальнем Востоке. Уже тогда жилье в Приморском крае, по оценке минстроя, подорожало на 26%.

Фото: iStock
В каких городах выросли цены на вторичном рынке жилья

На Дальнем Востоке сложилась уникальная ситуация, когда объем утвержденных ипотечных кредитов втрое превышает предложение строящегося жилья, объясняет эксперт комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Роман Альперович.

Повышение цен, по его словам, объясняется и ростом тарифов на транспортировку стройматериалов (до 15% в течение полугода), и особенно это ощутимо для Сахалина, где есть дефицит инертных материалов, говорит Альперович. Все это накладывается на сложности, связанные с переходом к проектному финансированию. Время от подачи заявки в банк до оформления решения о начале проектного финансирования занимает до шести месяцев. Ковенанты банк требует сложные: от разделения бизнеса на направление по работе с долевыми счетами и счетами эскроу и направление по работе с бюджетными средствами до оформления акций в залог с внесудебной реализацией. Время, которое уходит на оформление проектного финансирования и работу со счетами-эскроу, увеличивает кассовые разрывы у застройщиков.

Несмотря на программу льготной ипотеки, объем проданных площадей в ДВФО за последние три месяца упал более чем на 30% по сравнению с апрелем-июнем, отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Сыграла роль и нехватка рабочей силы на стройках в период пандемии. "Дальнейшего столь существенного роста цен не будет, так как сложение стольких факторов одновременно - это, конечно, большая случайность", - считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Минстроя ответил на вопросы об ипотеке и обманутых дольщиках

В остальных регионах лидером по повышению цен стала Москва - квадратный метр в столице подорожал более чем на 5 тысяч рублей, до 115,2 тыс. рублей. Это по-прежнему самое дорогое жилье в стране. Существенно выросли цены в Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе (примерно на 3 тысячи).

Звание региона с самым дешевым жильем теперь носит не Брянская область, как было в прошлом квартале, а Кабардино-Балкария, где метр оценивается в 31,1 тыс. рублей.

При этом норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в целом по России остался прежним - 48 634 рубля, так как его пересматривают лишь раз в полгода.

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