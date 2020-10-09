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9 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 29 сентября 2020 г. N 557/пр г. Москва "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года"

Дата подписания 29 сентября 2020 г.
Опубликован 9 октября 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Минстрой повысил официальные цены на жилье в 40 регионах

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 47, ст. 6117, 2020, N 30, ст. 4924), приказываю:

утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. Якушев


(gif, GIF, 148 Кб)