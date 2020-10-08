Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.10.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Названы самые опасные водители. Это не пенсионеры

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) проанализировал данные о ДТП, собранные с 1997 по 2018 годы, выяснив, водители какой возрастной категории являются самыми опасными на дороге.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ открыл онлайн-шоурум, в котором цены ниже, чем у дилера

Согласно исследованию, самые опасные автомобилисты - не молодые водители, любящие скорость и умеющие отключать инстинкт самосохранения, и не пожилые в возрасте за 70 лет, которых часто упрекают в медлительности и рассеянности. Самой большой категорией риска стали те, кто находится между начинающими водителями и пожилыми - люди среднего возраста.

IIHS рассматривал около ста тысяч аварий со смертельным исходом. Водители были поделены на четыре возрастные группы: 35-54 года, 70-74 года, 75-79 лет и старше 80 лет. Была проанализирована динамика аварий: сокращение ДТП наблюдается в каждой из групп, но особенно большой процент снижения смертности на дорогах был зафиксирован у автомобилистов, которым более 70 лет, - на 43%, в то время как у группы среднего возраста показатель составил 21%.

Эксперты полагают, что сокращение общего количества аварий со смертельным исходом в старших возрастных группах связано с увеличением количества активных систем безопасности в автомобилях, улучшением дорожной инфраструктуры, в том числе разметки, количества и размеров дорожных знаков, а также повышением уровня жизни пенсионеров и качества медобслуживания.

Люди среднего возраста, которые умирают на дорогах чаще, чем представители других групп, больше злоупотребляют алкоголем. В IIHS отметили, что пик случаев фиксируется в периоды экономического благосостояния страны.