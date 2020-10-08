Названы самые опасные водители. Это не пенсионеры

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) проанализировал данные о ДТП, собранные с 1997 по 2018 годы, выяснив, водители какой возрастной категории являются самыми опасными на дороге.

Согласно исследованию, самые опасные автомобилисты - не молодые водители, любящие скорость и умеющие отключать инстинкт самосохранения, и не пожилые в возрасте за 70 лет, которых часто упрекают в медлительности и рассеянности. Самой большой категорией риска стали те, кто находится между начинающими водителями и пожилыми - люди среднего возраста.

IIHS рассматривал около ста тысяч аварий со смертельным исходом. Водители были поделены на четыре возрастные группы: 35-54 года, 70-74 года, 75-79 лет и старше 80 лет. Была проанализирована динамика аварий: сокращение ДТП наблюдается в каждой из групп, но особенно большой процент снижения смертности на дорогах был зафиксирован у автомобилистов, которым более 70 лет, - на 43%, в то время как у группы среднего возраста показатель составил 21%.

Эксперты полагают, что сокращение общего количества аварий со смертельным исходом в старших возрастных группах связано с увеличением количества активных систем безопасности в автомобилях, улучшением дорожной инфраструктуры, в том числе разметки, количества и размеров дорожных знаков, а также повышением уровня жизни пенсионеров и качества медобслуживания.

Люди среднего возраста, которые умирают на дорогах чаще, чем представители других групп, больше злоупотребляют алкоголем. В IIHS отметили, что пик случаев фиксируется в периоды экономического благосостояния страны.