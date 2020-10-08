Обзор FIFA 21: Каким получился самый известный футбольный симулятор планеты

Футбольный симулятор FIFA является одной самых популярных и в то же время критикуемых игр планеты. Каждый год компания Electronic Arts выпускает его с косметическими изменениями - игрокам дают обновленные составы команды, а по геймплею новая версия не сильно отличается от старой, за что порой получает низкие оценки как от игроков, так и от журналистов.

В этом году "электроники" выпустили новую версию FIFA чуть позже обычного. Впрочем, этому не следует удивляться - злополучная пандемия коронавируса повлияла и на разработку компьютерных игр. Тем не менее в новой версии футбольного симулятора есть ряд фишек и улучшений, о которых и пойдет речь далее.

Ultimate Team

Пожалуй, самый популярный режим среди игроков, который приносит "электроникам" ежегодно доходы, исчисляемые миллиардами долларов, и не требовал особых корректировок, однако в этот раз изменения есть и в нем. Во-первых, были убраны набившие игрокам оскомину карточки фитнеса: когда ваша команда после каждого матча была в уставшем состоянии и приходилось восстанавливать ее форму, применяя их либо к отдельным игрокам, либо ко всему составу. Эти карточки стоили порядка 1000 монет, что ощутимо сказывалась на бюджете "бездонатных" клубов. Теперь всего этого нет, и ваши бойцы готовы к следующему матчу в оптимальной форме сразу после окончания предыдущего.

Если у вас есть друзья, которые играют в FIFA 21, то в режимах Division Rivals (когда вы играете за собственную команду) или Squad Battles (когда вы собираете команду из предложенных компьютером игроков) можно играть и формате два на два - это забавно и весело. При этом ранг соперников определяется по наивысшему у "ведущего" игрока: например, если вы играете в пятом по силе дивизионе, а ваш друг - в восьмом, то вам подберут соперников из пятого дивизиона.

Еще одно любопытное нововведение - так называемая битва фанатов. Например, поклонники "Арсенала" играют с болельщиками "Челси" и наоборот. Но пока перспективу этих ивентов оценить довольно трудно, нужно, чтобы были достойные награды.

Карьера

Для тех, кто предпочитает играть в офлайне и руководить клубом, EA предлагает режим карьеры. Там вы можете почувствовать себя настоящим футбольным менеджером, выстраивая состав "Манчестер Юнайтед" так, как хочется именно вам. Внесены были изменения и в симуляцию матчей: если ваши парни "горят", то можно смело взять геймпад в свои руки и попробовать изменить результат в свою пользу. Слегка обновили и поведение искусственного интеллекта: например, на самом последнем уровне компьютер будет применять весь арсенал финтов, доступный в игре, и это смотрится действительно увлекательно и интересно.

Поработали и над системой трансферов. Как и в реальном футболе, теперь можно платить либо частями, либо брать игроков в аренду, если вы управляете достаточно бедным клубом. А виртуальные агенты действуют намного хитрее: например, вам могут предложить не самые выгодные варианты обмена и далеко не всегда идти на уступки.

Геймплей

По ощущениям геймплей FIFA 21 стал на порядок быстрее предыдущей версии, где большую часть матча игроки занимались унылым перекатыванием мяча в середине поля с поиском одного единственного момента. Я уже сыграл 15 матчей в новой версии, и в большинстве из них забивалось пять и более мячей. Несмотря на то, что это менее реалистично по сравнению с настоящим футболом, играть в такую FIFA намного веселее. Если в предыдущей части вы "горели" по ходу матча в два и более мяча, с вероятностью 99% можно было выходить и приступать к следующему, то теперь подобное отставание не значит практически ничего. Например, в одной из игр я проигрывал со счетом 3:5, соперник посчитал, что дело в шляпе, и получил к концу игры 6:5 уже в мою пользу.

Не могу не отметить и новую систему "умных забеганий". Если раньше при нажатии на клавишу L1 игрок бежал строго вперед, то теперь вы можете управлять им при помощи стика на геймпаде и задать именно то направление, куда вам надо, а не просто вперед. Еще одной "имбовой" фишкой игры является суперускорение. Делается оно двойным нажатием на клавишу R1 на геймпаде, и тогда ваш игрок буквально "прокидывает" мяч мимо защитника слева или справа и просто оббегает его.

Поработали в EA и над скоростью. Если в предыдущей части этот показатель не значил ровным счетом ничего и условный Тиагу Сильва мог легко догнать Килиана Мбаппе или Криштиану Роналду, то теперь такого нет. Поэтому подбирать защитников в Ultimate Team надо исходя и из этого параметра.

Выводы

Прежде чем решить, нужно ли покупать новую часть FIFA, ответьте на пару вопросов: являетесь ли вы футбольным фанатом и насколько "заходили" вам предыдущие версии? Если ответ на оба вопроса отрицательный, то, вероятно, эта игра не для вас. А если вы играете в виртуальный футбол достаточно давно, то те изменения, которые произошли в новой версии, вас определенно порадуют.