Патриарх Кирилл ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом

Новость о карантине патриарха появилась в четверг, после того, как был отменен его традиционный визит в Троице-Сергиеву Лавру. 8 октября, в день преподобного Сергия Радонежского, он традиционно служит Литургию в Лавре. Во время пандемии службы проходили на Соборной площади Лавры, а пришедшие на службу соблюдали необходимую дистанцию.

В этот раз патриарх не приехал, отменил свой визит из-за контакта с больным коронавирусом.

Самочувствие патриарха хорошее.

- Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме, - написал у себя в телеграмм-канале Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Угроза заразиться коронавирусом для людей, которые общаются с патриархом Кириллом, минимальна, - добавил спикер.

Сейчас Патриарх находится в резиденции в Переделкино, сообщил "РГ" заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с Обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он здоров, и с утра отслужил Литургию в домовом храме святого Александра Невского. В Троице-Сергиеву Лавру, службу в которой он отменил из-за карантина, он отправил приветствие и поздравление с праздником преподобного Сергия Радонежского.