Почему опасно запускать двигатель дистанционно

Система дистанционного запуска мотора - одна из самых удобных функций, встроенных в противоугонное устройство. Сесть в теплую машину зимой и не тратить время на прогрев двигателя очень приятно, но плюсы не обходятся без минусов.

Холостые обороты не слишком полезны для мотора. Во-первых, масляный насос не может создать нужное давление. Во-вторых, в камеры сгорания поступает смесь, которая без нагрузки оставляет недогоревшие пары. Они выбрасываются в катализатор. Если 3-5 минут простоя на холостом ходу для машины не критично, то 20-30 минут - это излишняя нагрузка на технический узел.

Оптимально для двигателя - это прогрев на незначительных нагрузках, пишет aif.ru. Он войдет в рабочий ритм быстрее, а в выхлопе будет минимум вредных продуктов сгорания - оксидов азота, которые загрязняют атмосферу и вредны для человека.

Второй момент - это опасность угона. Злоумышленники отслеживают такие машины с автозапуском заранее. За считанные минуты они проникают внутрь, снимают блокиратор с руля и уезжают в ближайший гараж. Двигатель выключится, но для того, чтобы снять охранную систему, времени будет предостаточно.

В-третьих, для автовладельца важно видеть, как работает мотор, потому что серьезные неисправности можно опознать в момент пуска. Пропуск зажигания, стук клапанов, тряска - все это может свидетельствовать о скорой поломке силового агрегата.

Ну и последний пункт - это риск нарваться на штраф за работающий двигатель. Долго прогревать машину в жилой зоне или во дворе запрещено, согласно статье 12.28 КоАП наказание может составить от 1500 до 3000 рублей. Недовольным жильцам достаточно сделать 2 фотографии с интервалом в 5 минут, а затем пожаловаться в ГИБДД или городским властям.