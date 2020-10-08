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08.10.2020 13:09
Рубрика: Общество

Попова рассказала, как избежать новых ограничений из-за коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Избежать новых ограничений поможет соблюдение введенных на сегодняшний день правил, подчеркнула в интервью каналу "Россия-24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

При этом она отметила, что говорить сейчас о второй волне коронавируса неправильно. "Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок", - пояснила глава ведомства. По ее словам, пока вирус не пройдет по всему миру и по всему сезонному циклу, нельзя понять, где какая волна.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что россиянам сейчас необходимо тщательно защищаться от гриппа. Так называемая микс-инфекция (совмещенная инфекция) может дать очень негативный результат. К счастью, пока в стране таких случаев не зарегистрировано.

Нет и серьезных мутаций коронавируса, которые могли бы повлиять на эпидпроцесс. Как подчеркнула Попова, коронавирус меняется значительно медленнее, чем вирус гриппа.

При этом важно, что он не становится "злее" и не начинает быстрее передаваться от человека к человеку. Поэтому вакцина способна защищать человека от вируса. В нее включаются те фрагменты, которые стабильны. Именно на них и вырабатывается иммунитет.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. Заболеваемость растет в 60 регионах. Медики отмечают рост заболеваемости среди людей старше 60 лет. У них все чаще болезнь протекает в тяжелой форме.

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